Захарова с иронией ответила на санкции Украины против "Маши и Медведя" Захарова: Зеленский решил менять ситуацию на фронте санкциями против мультфильма

Москва21 авг Вести.Владимир Зеленский, по всей видимости, полагает, что переломить ситуацию на фронте способны лишь санкции против авторов российского мультсериала "Маша и Медведь". Такое мнение в беседе с ТАСС высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Видимо, Зеленский считает, что только так можно изменить положение дел на фронте с иронией отметила дипломат

Ранее украинские власти ввели ограничительные меры против создателей этого мультсериала. В соответствии с указами, размещенными на сайте Зеленского, под санкции попали студия Animaccord и продюсер проекта Дмитрий Ловейко, а также художник-мультипликатор Олег Кузовков. Документ устанавливает санкции сроком на 10 лет в отношении пяти физических и четырех юридических лиц.

На сайте Зеленского говорится, что мультсериал "Маша и Медведь" является "угрозой национальной безопасности Украины". Введенные меры перекрывают возможность просмотра сериала на украинской территории.

21 июля Офис языкового омбудсмена Украины сообщил, что в Киеве учительницу лицея наказали штрафом за то, что она показала первоклассникам мультфильм на русском языке. Нарушение подтвердилось в ходе проверки, начатой после жалобы родителей одного из школьников. На педагога оформили административный протокол, и она уплатила штраф в размере 3,4 тысячи гривен (около 75 долларов США).