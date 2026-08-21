Москва21 авгВести.Владимир Зеленский, по всей видимости, полагает, что переломить ситуацию на фронте способны лишь санкции против авторов российского мультсериала "Маша и Медведь". Такое мнение в беседе с ТАСС высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Видимо, Зеленский считает, что только так можно изменить положение дел на фронтес иронией отметила дипломат
Ранее украинские власти ввели ограничительные меры против создателей этого мультсериала. В соответствии с указами, размещенными на сайте Зеленского, под санкции попали студия Animaccord и продюсер проекта Дмитрий Ловейко, а также художник-мультипликатор Олег Кузовков. Документ устанавливает санкции сроком на 10 лет в отношении пяти физических и четырех юридических лиц.
На сайте Зеленского говорится, что мультсериал "Маша и Медведь" является "угрозой национальной безопасности Украины". Введенные меры перекрывают возможность просмотра сериала на украинской территории.
21 июля Офис языкового омбудсмена Украины сообщил, что в Киеве учительницу лицея наказали штрафом за то, что она показала первоклассникам мультфильм на русском языке. Нарушение подтвердилось в ходе проверки, начатой после жалобы родителей одного из школьников. На педагога оформили административный протокол, и она уплатила штраф в размере 3,4 тысячи гривен (около 75 долларов США).