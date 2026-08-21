Депутат Фомин: запрет "Маши и Медведя" приведет к инквизиции в украинских школах

Депутат допустил создание инквизиции в школах Украины после запрета мультфильма Депутат Фомин: запрет "Маши и Медведя" приведет к инквизиции в украинских школах

Москва21 авг Вести.Запрет мультсериала "Маша и Медведь" грозит появлением школьной инквизиции на Украине. Об этом ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

Он предположил, что в обозримом будущем учеников, у которых в браузере выявят просмотр российских мультфильмов, "сразу лишат права на образование" или на их родителей "натравят ТЦК".

Депутат считает, что Украина действует по принципу "назло России уши себе отморожу".

Допускаю, что на Украине создадут школьную инквизицию, которая будет изымать у детей дневники и ручки с изображением "Маши и Медведя" сказал Фомин

Ранее Киев ввел санкции на 10 лет в отношении студии Animaccord, которой принадлежит мультсериал "Маша и Медведь", и продюсера сериала Дмитрия Ловейко. В список также включен художник-мультипликатор Олег Кузовков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение санкций против авторов и дистрибьюторов мультсериала, сказав, что такие меры показывают "все уродство киевского режима".