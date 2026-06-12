Украина ввела санкции против Союза журналистов России и ряда СМИ РФ Киев ввел санкции против Союза журналистов России и ряда СМИ РФ

Москва12 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и СМИ. Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Зеленского, санкции введены против 29 физических и 17 юридических лиц.

В частности, санкции затрагивают Союз журналистов России, его отделения в Крыму, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Под санкции также попали интернет-издания Лента.ru и Газета.ru.

Ранее Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 48 компаний из России, Ирана и Китая. В обновленный санкционный перечень вошли российские предприятия: "АБС ЗЭиМ Автоматизация", ВНИИ релестроения, НПФ "Торэкс", КТ и НИ центр спецмашиностроения, машиностроительный завод "Вымпел", ОКТБ "Вектор" и ЦНИИ "Электрон".