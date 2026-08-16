Москва16 авгВести.ВСУ нанесли удар по транспортному средству в Донецкой Народной Республике. В результате атаки пострадал один человек, сообщает глава Донецка Алексей Кулемзин.
Согласно его сведениям, инцидент произошел на автодороге Донецк – Пески.
При атаке БПЛА на транспортное средство пострадал молодой человек 2003 года рождениянаписал он в своем MAX
Также зафиксировано ранение мирного жителя в селе Ялынское. Там пострадал мужчина 1954 года рождения.
Отмечается, что в обоих случаях пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.