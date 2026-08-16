Один житель ДНР пострадал при ударе беспилотника ВСУ по транспорту

Украинский БПЛА атаковал транспорт в ДНР, один человек пострадал Один житель ДНР пострадал при ударе беспилотника ВСУ по транспорту

Москва16 авг Вести.ВСУ нанесли удар по транспортному средству в Донецкой Народной Республике. В результате атаки пострадал один человек, сообщает глава Донецка Алексей Кулемзин.

Согласно его сведениям, инцидент произошел на автодороге Донецк – Пески.

При атаке БПЛА на транспортное средство пострадал молодой человек 2003 года рождения написал он в своем MAX

Также зафиксировано ранение мирного жителя в селе Ялынское. Там пострадал мужчина 1954 года рождения.

Отмечается, что в обоих случаях пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.