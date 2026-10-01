Почти 2 тысячи мирных жителей пострадали от ударов ВСУ в августе Мирошник: в августе от ударов ВСУ пострадали 1842 мирных жителя, 231 погиб

Москва1 окт Вести.Число мирных жителей, пострадавших от ударов украинских формирований, в августе текущего года достигло максимального значения. Об этом на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В августе текущего года статистика пострадавших мирных жителей от действий украинских формирований достигла своего пика. В августе от украинских ударов пострадало 1 842 мирных жителя, 231 из них погиб. Для сравнения в январе 2026 года количество пострадавших составляло 387 человек. отметил дипломат

По словам Мирошника, цифра удвоилась после выделения очередного финансирования от ЕС. С начала года, уточнил посол, наблюдается пятикратный рост пострадавших.

Ранее, 1 октября, два мирных жителя были ранены в результате украинских ударов в ЛНР.