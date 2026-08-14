МИД РФ: от ударов ВСУ в июле пострадали более 1,7 тыс. россиян

В МИД РФ назвали число пострадавших от атак ВСУ россиян в июле МИД РФ: от ударов ВСУ в июле пострадали более 1,7 тыс. россиян

Москва14 авг Вести.От ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июле пострадали 1739 человек, что стало максимумом за несколько лет. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в обзоре посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника за июль текущего года.

Так, в документе говорится, что число пострадавших из-за действий киевского режима с начала 2026-го выросло более чем в четыре раза.

В июле количество пострадавших мирных жителей достигло максимального среднемесячного показателя как минимум за последние 2 года (1 739 мирных жителей) сказано в тексте доклада

Ранее Мирошник отметил, что Киев считает законными атаки на мирное население. По словам дипломата, Украина остается безнаказанной в нарушении международного гуманитарного права.