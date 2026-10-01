ВСУ ранили мужчину и 75-летнюю женщину в ЛНР

Два мирных жителя ранены в результате украинских ударов в ЛНР ВСУ ранили мужчину и 75-летнюю женщину в ЛНР

Москва1 окт Вести.Два человека получили ранения в результате ударов ВСУ по Луганской Народной Республике, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник.

Мужчина, управлявший грузовой машиной, пострадал при ударе беспилотного летательного аппарата по автомобилю на трассе Алчевск – Брянка.

Кроме того, ранения около мебельного магазина в Рубежном получила 75-летняя женщина.

Всего за сутки под огнем противника оказались 5 муниципалитетов республики. Повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура. Местные власти и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий говорится в заявлении

Леонид Пасечник отметил, что расчеты средств противовоздушной обороны и бойцы мобильных огневых групп сбили над ЛНР около 20 воздушных целей.