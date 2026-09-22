Москва22 сенВести.Семь мирных жителей ЛНР получили ранения в результате террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Белокуракинском муниципальном округе неонацисты прицельно ударили по автомобилю энергетиков, пострадал работник Новопсковского РЭС. Еще один удар в Старобельском муниципальном округе нанесен по грузовому автомобилю фермерского хозяйства, ранение получил водительнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ко всему прочему, в Перевальске вражеский БПЛА атаковал придомовую территорию — ранен 24-летний мужчина, в Лисичанске БПЛА ударил в районе магазина — ранены двое мужчин, в Рубежном — 71-летний мужчина, в Кременной — 21-летний юноша.
За сутки ударам беспилотников также подверглись дома, автомобили, объекты гражданской и промышленной инфраструктуры в Кременском, Новоайдарском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Брянке, Первомайске, Лисичанске, Старобельске, Рубежном и Северодонецке.
ВС РФ над территорией Луганской Народной Республики уничтожили более 100 воздушных целей.