Семь мирных жителей ЛНР ранены в результате террористических атак ВСУ

Семь жителей ЛНР ранены в результате украинских атак Семь мирных жителей ЛНР ранены в результате террористических атак ВСУ

Москва22 сен Вести.Семь мирных жителей ЛНР получили ранения в результате террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Белокуракинском муниципальном округе неонацисты прицельно ударили по автомобилю энергетиков, пострадал работник Новопсковского РЭС. Еще один удар в Старобельском муниципальном округе нанесен по грузовому автомобилю фермерского хозяйства, ранение получил водитель написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, в Перевальске вражеский БПЛА атаковал придомовую территорию — ранен 24-летний мужчина, в Лисичанске БПЛА ударил в районе магазина — ранены двое мужчин, в Рубежном — 71-летний мужчина, в Кременной — 21-летний юноша.

За сутки ударам беспилотников также подверглись дома, автомобили, объекты гражданской и промышленной инфраструктуры в Кременском, Новоайдарском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Брянке, Первомайске, Лисичанске, Старобельске, Рубежном и Северодонецке.

ВС РФ над территорией Луганской Народной Республики уничтожили более 100 воздушных целей.