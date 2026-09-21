В ЛНР в результате атак со стороны Украины ранены три мирных жителя

Три человека получили ранения при атаках ВСУ на ЛНР В ЛНР в результате атак со стороны Украины ранены три мирных жителя

Москва21 сен Вести.В Луганской Народной Республике в результате атак украинских формирований ранения получили три мирных жителя. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

На автодороге в районе села Волнухино Лутугинского муниципального округа атакован гражданский грузовой автомобиль, ранен водитель. В Свердловском муниципальном округе БПЛА врага нанес удар по "Газели", пострадал 35-летний мужчина. В Брянке вражеские беспилотники повредили жилые дома, ранения получила женщина написал руководитель региона в мессенджере МАХ

Также под ударами противника оказались объекты коммунальной и гражданской инфраструктуры и муниципальная техника в нескольких населенных пунктах республики. На местах работают представители оперативных и экстренных служб.

Всего за последние 24 часа над ЛНР уничтожены более 80 воздушных целей.