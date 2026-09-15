Москва15 сенВести.За минувшие сутки в Луганской Народной Республике сбили более 80 воздушных целей, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник.
В результате ударов никто не пострадал, однако есть повреждения.
Ночью вражеские БПЛА атаковали Краснодонский муниципальный округ. Удар пришелся по жилому сектору пгт Новосветловка. Повреждены остекление домов и легковые автомобили. Загорелась прилегающая территорияговорится в заявлении
Отмечается, что пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.
Кроме того, ВСУ атаковали частные домовладения, автомобили, коммунальную и гражданскую инфраструктуру в Лисичанске, Рубежном, Первомайске, а также в Белокуракинском, Кременском, Антрацитовском муниципальных округах.