За сутки в ЛНР сбили 80 воздушных целей, есть повреждения

При атаках ВСУ в ЛНР повреждены дома и машины За сутки в ЛНР сбили 80 воздушных целей, есть повреждения

Москва15 сен Вести.За минувшие сутки в Луганской Народной Республике сбили более 80 воздушных целей, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник.

В результате ударов никто не пострадал, однако есть повреждения.

Ночью вражеские БПЛА атаковали Краснодонский муниципальный округ. Удар пришелся по жилому сектору пгт Новосветловка. Повреждены остекление домов и легковые автомобили. Загорелась прилегающая территория говорится в заявлении

Отмечается, что пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Кроме того, ВСУ атаковали частные домовладения, автомобили, коммунальную и гражданскую инфраструктуру в Лисичанске, Рубежном, Первомайске, а также в Белокуракинском, Кременском, Антрацитовском муниципальных округах.