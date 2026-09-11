За сутки шесть мирных жителей ЛНР получили ранения в результате атак ВСУ

За сутки шесть жителей ЛНР пострадали от террористических действий ВСУ За сутки шесть мирных жителей ЛНР получили ранения в результате атак ВСУ

Москва11 сен Вести.За сутки шесть мирных жителей ЛНР получили ранения от террористических действий украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Лутугинском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по бензовозу на автозаправочной станции, ранения получили двое работников АЗС. На автодороге в районе села Орехово … атакован хлебный фургон, ранен водитель. В Сватовском муниципальном округе от ударов неонацистов пострадали 71-летняя женщина и 43-летний мужчина. В Кременском округе атакована придомовая территория, ранена 55-летняя женщина написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Пасечник пожелал им скорейшего выздоровления.

Ко всему прочему, за сутки враг атаковал 16 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. Системами противовоздушной обороны (ПВО) и силами мобильно-огневых групп (МОГ) уничтожено около 100 воздушных целей.