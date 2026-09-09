Восемь мирных жителей ЛНР получили ранения в результате атак ВСУ

Восемь жителей ЛНР ранены после ударов ВСУ Восемь мирных жителей ЛНР получили ранения в результате атак ВСУ

Москва9 сен Вести.Восемь мирных жителей ЛНР получили ранения в результате атак украинских беспилотников по транспортным средствам, технике и цеху. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Кременском и Антрацитовском муниципальных округах БПЛА атаковали легковые автомобили на заправочных станциях, ранены двое водителей. В Славяносербском муниципальном округе неонацисты ударили по грузовому автомобилю и экскаватору, ранены два работника строительного предприятия. Еще один удар нанесен по "Газели" — пострадал водитель написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ко всему прочему, в Троицком муниципальном округе атакована территория цеха по переработке молока — пострадали три работницы.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.