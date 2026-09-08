Пять жителей ЛНР получили ранения после атак ВСУ по транспортным средствам

Пять жителей ЛНР пострадали при ударах ВСУ по транспортным средствам Пять жителей ЛНР получили ранения после атак ВСУ по транспортным средствам

Москва8 сен Вести.Пять мирных жителей ЛНР получили ранения в результате ударов украинских боевиков по транспортным средствам. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Беловодском муниципальном округе БПЛА атаковал автомобиль, развозивший продукцию маслозавода. Ранены двое работников. В Рубежном вражеский беспилотник ударил по автоцистерне МЧС России во время тушения пожара. Пострадал проезжавший мимо велосипедист. В районе поселка Селезневка … — по грузовому автомобилю, ранен водитель строительной компании. В Первомайске … — по трактору, пострадала проходившая рядом 56-летняя женщина написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Пасечник пожелал им скорейшего выздоровления.

За прошедшие сутки враг также атаковал Белокуракинский, Антрацитовский, Троицкий, Славяносербский муниципальные округа, Лисичанск и Брянк. Там ударам подверглись транспортные средства, промышленная, гражданская и коммунальная инфраструктура.

Системами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильными огневыми группами (МОГ) было сбито более 80 воздушных целей.