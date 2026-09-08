Москва8 сенВести.Пять мирных жителей ЛНР получили ранения в результате ударов украинских боевиков по транспортным средствам. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Беловодском муниципальном округе БПЛА атаковал автомобиль, развозивший продукцию маслозавода. Ранены двое работников. В Рубежном вражеский беспилотник ударил по автоцистерне МЧС России во время тушения пожара. Пострадал проезжавший мимо велосипедист. В районе поселка Селезневка … — по грузовому автомобилю, ранен водитель строительной компании. В Первомайске … — по трактору, пострадала проходившая рядом 56-летняя женщинанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Пасечник пожелал им скорейшего выздоровления.
За прошедшие сутки враг также атаковал Белокуракинский, Антрацитовский, Троицкий, Славяносербский муниципальные округа, Лисичанск и Брянк. Там ударам подверглись транспортные средства, промышленная, гражданская и коммунальная инфраструктура.
Системами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильными огневыми группами (МОГ) было сбито более 80 воздушных целей.