Москва4 сенВести.Восемь человек пострадали в результате ударов ВСУ по Луганской Народной Республике, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник.
Среди пострадавших – водитель и фельдшер скорой медицинской помощи, их автомобиль был атакован в Рубежном.
В результате еще одного удара пострадал 59-летний мужчина, который ехал на электровелосипедеговорится в публикации
Кроме того, ранен 18-летний молодой человек в Рубежном, водитель автомобиля на дороге Белокуракино — Сватово, работник на объекте энергетической инфраструктуры в Славяносербском муниципальном округе, а также мужчины и женщина, чей мотоцикл оказался под ударом в Кременском муниципальном округе.