Пасечник: ВСУ ранили в ЛНР восемь мирных жителей

При ударах ВСУ в ЛНР пострадали восемь мирных жителей Пасечник: ВСУ ранили в ЛНР восемь мирных жителей

Москва4 сен Вести.Восемь человек пострадали в результате ударов ВСУ по Луганской Народной Республике, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник.

Среди пострадавших – водитель и фельдшер скорой медицинской помощи, их автомобиль был атакован в Рубежном.

В результате еще одного удара пострадал 59-летний мужчина, который ехал на электровелосипеде говорится в публикации

Кроме того, ранен 18-летний молодой человек в Рубежном, водитель автомобиля на дороге Белокуракино — Сватово, работник на объекте энергетической инфраструктуры в Славяносербском муниципальном округе, а также мужчины и женщина, чей мотоцикл оказался под ударом в Кременском муниципальном округе.