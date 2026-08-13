В ЛНР 11 мирных граждан, в том числе подросток, ранены после атак дронов ВСУ

В ЛНР 11 человек, в том числе подросток, ранены после атак ВСУ В ЛНР 11 мирных граждан, в том числе подросток, ранены после атак дронов ВСУ

Москва13 авг Вести.В ЛНР 11 мирных граждан, в том числе 15-летний мальчик, получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Лисичанске вражеский БПЛА атаковал придомовую территорию, ранен 15-летний мальчик. Еще один удар пришелся вблизи автомобильной парковки, пострадал 66-летний мужчина. В Троицком муниципальном округе под удар попало складское помещение, пострадал 65-летний мужчина. В Кременском муниципальном округе БПЛА атаковал территорию частного домовладения. Ранен 38-летний мужчина написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Рубежном пострадали женщина и двое мужчин. Еще один мужчина – электромонтер РЭС (районных электрических сетей), ранен при ударе по предприятию. В Ровеньках атакована газокомпрессорная станция — ранен сотрудник предприятия. В Свердловском муниципальном округе удар пришелся по ж/д станции – пострадали машинист и его помощник.

Всем раненым оказывается необходимая медпомощь.