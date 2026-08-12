Ребенок погиб, подросток и еще 7 взрослых пострадали после вражеских атак на ЛНР

Ребенок погиб, подросток и 7 взрослых ранены после вражеских атак на ЛНР Ребенок погиб, подросток и еще 7 взрослых пострадали после вражеских атак на ЛНР

Москва12 авг Вести.За прошедшие сутки в результате украинских атак в ЛНР погиб 13-летний мальчик, пострадали 16-летний подросток и 7 взрослых. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник.

В Кременной вражеский БПЛА прицельно атаковал идущего по улице 13-летнего мальчика. У него не было шанса выжить, он погиб на месте... Бесчеловечное преступление! Выражаю глубокие соболезнования семье … В результате еще одного удара … ранения получили 16-летний подросток и 69-летний мужчина написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Рубежном враг атаковал машину скорой помощи — пострадали водитель и фельдшер; другой удар пришелся по придомовой территории — ранена 50-летняя женщина. В Троицком и Сватовском муниципальных округах ранения различной степени тяжести получили двое мужчин и женщина.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.