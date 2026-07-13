Юноша погиб, еще 4 мирных жителя пострадали после атак украинских дронов в ЛНР

Юноша погиб, еще 4 мирных жителя ранены после атак украинских боевиков в ЛНР Юноша погиб, еще 4 мирных жителя пострадали после атак украинских дронов в ЛНР

Москва13 июл Вести.Юноша погиб, еще 2 молодые девушки, а также мужчина и женщина получили ранения после атак украинских беспилотников в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Враг ударил вечером 12 июля.

На автодороге Красный Луч – Дебальцево … вражеский БПЛА ударил по легковой машине, в которой ехала молодежь. Ранения получили 18-летняя и 20-летняя девушки. К несчастью, 20-летний водитель погиб на месте написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Сватовском также были атакованы легковушки — ранены водители: 42-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Помимо прочего, в Северодонецке украинские боевики атаковали здание торгового центра — повреждено остекление на крыше. В поселке городского типа Донецкий городского округа город Кировск БПЛА ударил по частному дому — повреждена кровля.