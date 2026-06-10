В ЛНР дрон ВСУ атаковал подростков на питбайках: 17-летний парень погиб

В ЛНР украинский беспилотник убил 17-летнего юношу, его 16-летний друг ранен В ЛНР дрон ВСУ атаковал подростков на питбайках: 17-летний парень погиб

Москва10 июн Вести.Вечером 9 июня в городе Ирмино в Луганской Народной Республике беспилотник ВСУ атаковал подростков, которые гуляли и катались на питбайках. 17-летний парень скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

К несчастью, от полученных травм 17-летний парень погиб на месте написал Леонид Пасечник

У второго юноши - осколочное ранение. 16-летнего пострадавшего экстренно доставили в больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

В Троицком муниципальном округе атаке Вооруженных формирований Украины подвергся гражданский автомобиль - машина загорелась, водитель получил ранения. Необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте.

Пасечник принес соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Он подчеркнул: киевский режим целенаправленно наносит удары по мирным жителям, эти атаки не имеют никакого военного смысла и не повлияют на ход специальной военной операции.

Глава республики призвал жителей соблюдать повышенные меры безопасности.