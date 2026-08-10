Москва10 авгВести.Четыре мирных жителя ЛНР получили ранения после атак украинских беспилотников по частным домам. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник.
Утром в Луганске БПЛА атаковали частный сектор и парковку на придомовой территории. Серьезные ранения получила 34-летняя женщина. В результате ударов разрушен жилой дом, повреждены остекление многоквартирных домов и легковые автомобилинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В Лисичанске в результате удара по частному сектору пострадала 19-летняя девушка; в Рубежном — 39-летний мужчина; в Кременском — 65-летний мужчина.
Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Пасечник добавил, что благодаря работе систем ПВО и мобильных огневых групп за сутки удалось уничтожить свыше 50 воздушных целей.