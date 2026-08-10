Четыре мирных жителя ЛНР пострадали после атак ВСУ по частным домам

Четыре жителя ЛНР пострадали после атак ВСУ по частным домам Четыре мирных жителя ЛНР пострадали после атак ВСУ по частным домам

Москва10 авг Вести.Четыре мирных жителя ЛНР получили ранения после атак украинских беспилотников по частным домам. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник.

Утром в Луганске БПЛА атаковали частный сектор и парковку на придомовой территории. Серьезные ранения получила 34-летняя женщина. В результате ударов разрушен жилой дом, повреждены остекление многоквартирных домов и легковые автомобили написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Лисичанске в результате удара по частному сектору пострадала 19-летняя девушка; в Рубежном — 39-летний мужчина; в Кременском — 65-летний мужчина.

Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Пасечник добавил, что благодаря работе систем ПВО и мобильных огневых групп за сутки удалось уничтожить свыше 50 воздушных целей.