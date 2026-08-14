В ЛНР два человека пострадали после массированных украинских ударов

В ЛНР два человека пострадали после массированных ударов ВФУ В ЛНР два человека пострадали после массированных украинских ударов

Москва14 авг Вести.В ЛНР два человека получили ранения после массированных украинских ударов. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

ВФУ продолжают наносить массированные удары … В Антраците вражеский БПЛА ударил по коммунальному предприятию, ранен 51-летний работник. В Троицком муниципальном округе противник атаковал территорию частного сектора. Пострадал 66-летний мужчина написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Обоим мужчинам оказывается необходимая медицинская помощь.

Здание и коммунальная техника повреждены

За сутки под ударами противника также оказались гражданские автомобили в Луганске, Кировске и Кременском муниципальном округе. Повреждены объекты гражданской, коммунальной и промышленной инфраструктуры в Станично-Луганском, Лутугинском, Краснодонском, Новопсковском, Славяносербском муниципальных округах.