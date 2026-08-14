Москва14 авгВести.В ЛНР два человека получили ранения после массированных украинских ударов. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
ВФУ продолжают наносить массированные удары … В Антраците вражеский БПЛА ударил по коммунальному предприятию, ранен 51-летний работник. В Троицком муниципальном округе противник атаковал территорию частного сектора. Пострадал 66-летний мужчинанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Обоим мужчинам оказывается необходимая медицинская помощь.
Здание и коммунальная техника повреждены
За сутки под ударами противника также оказались гражданские автомобили в Луганске, Кировске и Кременском муниципальном округе. Повреждены объекты гражданской, коммунальной и промышленной инфраструктуры в Станично-Луганском, Лутугинском, Краснодонском, Новопсковском, Славяносербском муниципальных округах.