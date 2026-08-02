Москва2 авгВести.ВФУ продолжают наносить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Луганской Народной Республики. О последствиях рассказал в MAX глава региона Леонид Пасечник.
В Рубежном враг ударил вблизи многоквартирного дома, ранения получила 67-летняя женщина. В Сватовском муниципальном округе атакован легковой автомобиль, серьезно ранен 64-летний мужчинаговорится в сообщении
Вся необходимая медицинская помощь оказывается, отметил Пасечник
Также ВСУ атаковали грузовики на автодороге Луганск – Алчевск и в Белокуракинском муниципальном округе. Под удар попала гражданская и коммунальная инфраструктура, автостоянки в нескольких муниципальных округах.
Системы ПВО и мобильные огневые группы за сутки уничтожили порядка 90 воздушных целей. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских ударов.