Москва2 июлВести.В ЛНР ВСУ нанесли удары по автомобильным стоянкам в Алчевске и Красном Луче. О последствиях в MAX написал глава региона Леонид Пасечник.
Там были припаркованы гражданские грузовые и легковые машины. К счастью, никто не пострадалговорится в сообщении
В результате атак в Алчевске загорелись пять грузовиков. Транспорт оперативно потушен. В Красном Луче повреждения получили 4 машины.
Следователи СУ СК РФ по ЛНР фиксируют последствия атак. Всего над территорией ЛНР системами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено более 50 вражеских БПЛА.