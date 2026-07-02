В ЛНР в результате атак ВСУ повреждены 9 автомашин

Пасечник сообщил об ударах по автостоянкам в Алчевске и Красном Луче в ЛНР В ЛНР в результате атак ВСУ повреждены 9 автомашин

Москва2 июл Вести.В ЛНР ВСУ нанесли удары по автомобильным стоянкам в Алчевске и Красном Луче. О последствиях в MAX написал глава региона Леонид Пасечник.

Там были припаркованы гражданские грузовые и легковые машины. К счастью, никто не пострадал говорится в сообщении

В результате атак в Алчевске загорелись пять грузовиков. Транспорт оперативно потушен. В Красном Луче повреждения получили 4 машины.

Следователи СУ СК РФ по ЛНР фиксируют последствия атак. Всего над территорией ЛНР системами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено более 50 вражеских БПЛА.