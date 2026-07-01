Два человека пострадали при ударе ВСУ по поселку в ЛНР

В ЛНР два человека пострадали при ударе ВСУ Два человека пострадали при ударе ВСУ по поселку в ЛНР

Москва1 июл Вести.Два человека получили ранения при атаке ВСУ на поселок Меловое в ЛНР, украинские БПЛА впервые ударили по муниципалитету, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его данным, у пострадавших легкие ранения.

Украинские БПЛА впервые ударили по Меловскому муниципальному округу. Циничный удар ранним утром был нанесен по жилым домам и спящим людям... Легкие ранения получили 2 человека, им оказана медицинская помощь сказано в сообщении

Также были повреждены порядка 10 домов, а также несколько домов в соседнем селе Великолоцк.