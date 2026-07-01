Москва1 июлВести.Два человека получили ранения при атаке ВСУ на поселок Меловое в ЛНР, украинские БПЛА впервые ударили по муниципалитету, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
По его данным, у пострадавших легкие ранения.
Украинские БПЛА впервые ударили по Меловскому муниципальному округу. Циничный удар ранним утром был нанесен по жилым домам и спящим людям... Легкие ранения получили 2 человека, им оказана медицинская помощьсказано в сообщении
Также были повреждены порядка 10 домов, а также несколько домов в соседнем селе Великолоцк.