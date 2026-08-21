Пасечник: один человек погиб и восемь пострадали из-за атак дронов ВСУ в ЛНР

Один человек погиб и восемь пострадали в результате атак вражеских дронов в ЛНР Пасечник: один человек погиб и восемь пострадали из-за атак дронов ВСУ в ЛНР

Москва21 авг Вести.Один человек погиб и восемь получили ранения в результате вражеского налета на населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом рассказал глава субъекта Леонид Пасечник в MAX.

По его словам, среди пострадавших – один ребенок.

Ночью неонацисты нанесли прицельный удар по спящим людям. В Северодонецке враг атаковал частный дом. … Ранения получили 47-летние женщина и мужчина, а также 10-летний ребенок. В Сватовском муниципальном округе в результате удара БПЛА по жилому дому погибла 70-летняя женщина сказано в сообщении

Кроме того, в результате удара по автомобилям в Сватовском муниципальном округе и Лисичанске ранены 59-летняя женщина и 75-летний мужчина.

В Славяносербском муниципальном округе в результате атаки БПЛА по локомотиву ранения получил помощник машиниста.

В Рубежном и Кременском муниципальных округах из-за ударов противника пострадали 44-летний и 51-летний мужчины.

Все раненые находятся под наблюдением врачей.