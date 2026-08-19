ВСУ нанесли серию ударов по ЛНР, погибли 3 и ранены 10 человек

При массированной атаке ВСУ в ЛНР убиты 3 и ранены 10 человек ВСУ нанесли серию ударов по ЛНР, погибли 3 и ранены 10 человек

Москва19 авг Вести.Противник нанес серию ударов по Луганской Народной Республике, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник. Жертвами массированной атаки стали три человека, еще 10 получили ранения.

В Рубежном неонацисты ударили по автомобилю аварийной бригады филиала "Лугансктепло". К несчастью, трое работников погибли на месте, двое ранены говорится в заявлении

Кроме того, ВСУ атаковали спецтехнику на месте дорожных работ на трассе между Первомайском и селом Троицкое. Ранения получили трое работников.

В Луганске удар пришел по кондитерскому цеху и станции техобслуживания. Там пострадали два сотрудника СТО.

При атаке на жилые дома в Лисичанске ранены две женщины, мужчина пострадал в результате удара по гражданскому грузовому автомобилю в Старобельском муниципальном округе, сообщил Пасечник.