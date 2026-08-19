Москва19 авгВести.Противник нанес серию ударов по Луганской Народной Республике, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник. Жертвами массированной атаки стали три человека, еще 10 получили ранения.
В Рубежном неонацисты ударили по автомобилю аварийной бригады филиала "Лугансктепло". К несчастью, трое работников погибли на месте, двое раненыговорится в заявлении
Кроме того, ВСУ атаковали спецтехнику на месте дорожных работ на трассе между Первомайском и селом Троицкое. Ранения получили трое работников.
В Луганске удар пришел по кондитерскому цеху и станции техобслуживания. Там пострадали два сотрудника СТО.
При атаке на жилые дома в Лисичанске ранены две женщины, мужчина пострадал в результате удара по гражданскому грузовому автомобилю в Старобельском муниципальном округе, сообщил Пасечник.