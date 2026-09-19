ВСУ ранили трех человек в Луганской Народной Республике

Три человека ранены при украинских ударах в ЛНР ВСУ ранили трех человек в Луганской Народной Республике

Москва19 сен Вести.В результате украинских ударов по Луганской Народной Республики ранены три человека, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник.

В Кременной оператор беспилотника ВСУ сбросил боеприпас на женщину, которая ехала по населенному пункту на скутере. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

На автодороге Новоайдар – Луганск атакована "Газель", ранен 29-летний мужчина. В Троицком муниципальном округе вражеский беспилотник ударил по легковому автомобилю, пострадал водитель говорится в публикации

По данным руководителя субъекта, за минувшие сутки под ударами ВСУ оказались девять муниципалитетов ЛНР, повреждены автомобили, дома и коммунальная инфраструктура.