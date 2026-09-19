Москва19 сенВести.В результате украинских ударов по Луганской Народной Республики ранены три человека, сообщил в MAX глава региона Леонид Пасечник.
В Кременной оператор беспилотника ВСУ сбросил боеприпас на женщину, которая ехала по населенному пункту на скутере. Пострадавшей потребовалась госпитализация.
На автодороге Новоайдар – Луганск атакована "Газель", ранен 29-летний мужчина. В Троицком муниципальном округе вражеский беспилотник ударил по легковому автомобилю, пострадал водительговорится в публикации
По данным руководителя субъекта, за минувшие сутки под ударами ВСУ оказались девять муниципалитетов ЛНР, повреждены автомобили, дома и коммунальная инфраструктура.