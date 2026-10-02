Москва2 окт Вести.Партнеры Германии по Евросоюзу (ЕС) начали готовить планы на случай отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца или отвлечения его от европейских дел, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

Отмечается, что поводом для этого стали череда унизительных поражений на земельных выборах, историческое усиление крайне правых в Германии и внутренний конфликт в собственной коалиции Мерца из-за провальной социальной политики. По данным издания, правительства двух европейских стран уже провели внутренние совещания, пытаясь просчитать, как уход Мерца отразится на дальнейшем курсе ЕС.

Авторы материала обращают внимание на то, что Мерц возглавляет крупнейшую экономику ЕС и выступает главным переговорщиком от группы богатых стран, добивающихся сокращения предложенного семилетнего бюджета ЕС объемом €2 трлн – Германия, Швеция, Финляндия, Дания, Австрия и Нидерланды настаивают на урезании расходов, тогда как бенефициары вроде Польши и Румынии хотят защитить свою долю. Член Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Вильгельм Гебхард подчеркнул в беседе с газетой, что любые споры вокруг канцлера будут ослаблять роль Германии в ЕС и в мире.

Худшим сценарием для Брюсселя собеседники издания назвали Германию без лидера вообще или с правительством крайне правых, однако оба варианта считаются практически невозможными в краткосрочной перспективе: действующие партнеры по коалиции слишком многое теряют от досрочных выборов. Если Мерца все же вынудят уйти, пост сразу займет представитель ХДС или коалиционного партнера, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что дает Брюсселю уверенность в преемственности власти в Берлине.

При этом, по мнению собеседников газеты, никто из возможных преемников не сможет проявить большую гибкость на переговорах по бюджету, чем сам Мерц. Скорее наоборот, его слабые позиции внутри страны толкают его требовать еще более жесткого сокращения расходов, чтобы продемонстрировать "победу" у себя в стране, говорится в публикации.

Ранее опрос YouGov показал, что почти половина немцев (48%) ожидают ухода Мерца с поста канцлера до конца этого года.