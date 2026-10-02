Дмитриев: тупиковые клише и просчеты Мерца угрожают стабильности ФРГ и Запада Дмитриев обвинил Мерца в дестабилизации ФРГ и Запада

Москва2 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц дестабилизирует свою страну и западную цивилизацию постоянными оплошностями и посредственными клише. Об этом написал в соцсети X специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Мерц дестабилизирует Германию и западную цивилизацию своими постоянными оплошностями и посредственными, тупиковыми клише сказал Дмитриев

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что Мерц хочет создать Четвертый рейх. Дипломат отметил, что, помимо поддержки откровенно нацистского режима на Украине, метастазы нацизма уже заметны и в самой Европе, и в том числе в Германии. По мнению Лаврова, это означает только одно: нацизм возрождается.