Москва2 октВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц дестабилизирует свою страну и западную цивилизацию постоянными оплошностями и посредственными клише. Об этом написал в соцсети X специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Мерц дестабилизирует Германию и западную цивилизацию своими постоянными оплошностями и посредственными, тупиковыми клишесказал Дмитриев
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что Мерц хочет создать Четвертый рейх. Дипломат отметил, что, помимо поддержки откровенно нацистского режима на Украине, метастазы нацизма уже заметны и в самой Европе, и в том числе в Германии. По мнению Лаврова, это означает только одно: нацизм возрождается.