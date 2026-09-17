Лавров: Мерц вряд ли понимает, к чему он призывает Германию

Лавров усомнился в осознании Мерцем того, к чему он ведет Германию Лавров: Мерц вряд ли понимает, к чему он призывает Германию

Москва17 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в том, что канцлер Германии Фридрих Мерц понимает смысл собственных слов, когда призывает ФРГ вновь стать главной военной силой в Европе.

Когда канцлер Мерц несколько раз заявляет о том, что Германия вновь должна стать главной военной силой в Европе, у меня огромный вопрос возникает. Он сам-то понимает, что он говорит? сказал глава МИД РФ в ходе выступления на конгрессе Международного движения русофилов в Москве

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, исторические аналоги, когда канцлер ФРГ, говорит о военном лидерстве, "приходят на ум немедленно".

По словам министра, помимо поддержки откровенно нацистского режима на Украине, метастазы нацизма уже заметны и в самой Европе, в том числе в Германии.

Лавров подчеркнул, что это является серьезным звонком и нужно делать "все, чтобы не допустить катастроф прошлого".

Ранее Лавров уже заявлял, что Мерцу следует быть готовым отвечать за свои слова о лидерстве Германии в Европе, добавив, что Россия вынуждена противостоять прямым последователям и потомкам нацистов.