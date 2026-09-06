Москва6 сенВести.Руководство России сделает выводы из заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении вновь сделать Германию первой военной державой в Европе. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Мерц ранее заявил о планах по усилению армии Германии.
И все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе - они получают практическое воплощение. Он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводысказал Лавров
Ранее глава МИД РФ заявил о распространении "метастаз нацизма" в Европе и на Украине.