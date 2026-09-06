Лавров: РФ сделает выводы из заявлений Мерца о ФРГ как о лучшей военной державе

Лавров: российское руководство сделает выводы из заявлений Мерца Лавров: РФ сделает выводы из заявлений Мерца о ФРГ как о лучшей военной державе

Москва6 сен Вести.Руководство России сделает выводы из заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о намерении вновь сделать Германию первой военной державой в Европе. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мерц ранее заявил о планах по усилению армии Германии.

И все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе - они получают практическое воплощение. Он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем. Оказалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы сказал Лавров

Ранее глава МИД РФ заявил о распространении "метастаз нацизма" в Европе и на Украине.