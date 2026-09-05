Москва5 сен Вести.Глава российского МИД Сергей Лавров резко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за планы по усилению армии Германии и предсказал долгосрочный распад НАТО. Об этом сообщил телеканал Die Welt.

По словам министра, Североатлантический альянс не может бесконечно пытаться продлить свое существование, в том числе за счет расширения влияния в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии под предлогом сдерживания Китая.

Я не думаю, что Североатлантический альянс просуществует еще долго цитирует издание слова дипломата

Лавров также возмутился из-за планов Мерца по наращиванию военного потенциала ФРГ. Он заявил, что потрясен желанием немецкого политика превратить Германию в ведущую военную державу Европы. Однако, подчеркнул глава МИД, подобные стремления вызывают ассоциации с историческим прошлым страны.

Если этот человек не понимает, что означает слово "снова" в данном контексте, это, конечно, очень печально для Европы и крайне опасно. Европа снова становится источником идей о национальном и расовом превосходстве пояснил министр

Похожие обвинения дипломат выдвинул в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая пытается сосредоточить в Брюсселе полномочия, больше присущие национальным правительствам.