Лавров назвал фон дер Ляйен фюрером, которая тянет Евросоюз в нацизм Лавров: фон дер Ляйен – фюрер, тянущий Европу обратно в нацизм

Москва3 сен Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – фюрер, который тянет Европу обратно в нацизм. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в лектории общества "Знание" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, к нацизму также ведет и запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Урсула фон дер Ляйен - мы ее называем "фюрер Урсула", который пытается в Еврокомиссию стянуть те компетенции, те полномочия, которые по решениям всего Европейского союза не передавались в Брюссель сказал Лавров

28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фон дер Ляйен "Капитаном Очевидность евротитаника".