Москва3 сенВести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – фюрер, который тянет Европу обратно в нацизм. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в лектории общества "Знание" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, к нацизму также ведет и запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Урсула фон дер Ляйен - мы ее называем "фюрер Урсула", который пытается в Еврокомиссию стянуть те компетенции, те полномочия, которые по решениям всего Европейского союза не передавались в Брюссельсказал Лавров
28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фон дер Ляйен "Капитаном Очевидность евротитаника".