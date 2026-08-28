Москва28 авгВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен "Капитаном Очевидность евротитаника". Заявление было сделано в беседе с KP.RU.
Ранее фон дер Ляйен рассказала на форуме в Париже, что европейская экономика долгое время опиралась на дешевые импортные энергоресурсы, открытую мировую торговлю, доступ к китайскому рынку, поддержку США и западное технологическое лидерство.
Все эти очевидные преимущества уже исчезликонстатировала глава ЕК
Она также отметила, что торговый дефицит ЕС в торговле с КНР приблизился к миллиарду евро в день.
Комментируя эти слова, Захарова назвала фон дер Ляйен "Капитаном Очевидность евротитаника".