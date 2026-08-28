Захарова отреагировала на заявление об утрате экономических преимуществ ЕС

Захарова назвала фон дер Ляйен "Капитаном Очевидность евротитаника" Захарова отреагировала на заявление об утрате экономических преимуществ ЕС

Москва28 авг Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен "Капитаном Очевидность евротитаника". Заявление было сделано в беседе с KP.RU.

Ранее фон дер Ляйен рассказала на форуме в Париже, что европейская экономика долгое время опиралась на дешевые импортные энергоресурсы, открытую мировую торговлю, доступ к китайскому рынку, поддержку США и западное технологическое лидерство.

Все эти очевидные преимущества уже исчезли констатировала глава ЕК

Она также отметила, что торговый дефицит ЕС в торговле с КНР приблизился к миллиарду евро в день.

Комментируя эти слова, Захарова назвала фон дер Ляйен "Капитаном Очевидность евротитаника".