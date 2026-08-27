Фон дер Ляйен: торговый дефицит ЕС с КНР приблизился к 1 млрд евро в день

В Еврокомиссии назвали величину торгового дефицита ЕС с Китаем Фон дер Ляйен: торговый дефицит ЕС с КНР приблизился к 1 млрд евро в день

Москва27 авг Вести.Торговый дефицит Евросоюза в торговле с Китайской Народной Республикой приблизился к 1 млрд евро в день, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на бизнес-форуме в Париже.

Также она признала, что решение Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов стоило ЕС благополучия, поскольку его экономическая модель долгие годы опиралась на дешевые источники энергии из России.

Наш торговый дефицит с Китаем теперь достигает почти €1 млрд в день. С начала этого года он вырос еще на 10% сказала глава ЕК

Ранее эксперт Павел Селезнев заявил ИС "Вести", что китайская автомобильная промышленность может в ближайшее время полностью захватить европейский рынок из-за своего стремительного развития. В этих условиях, предупредил он, немецкие автомобили рискуют "стать частью истории".

Селезнев объяснил непростое положение европейской экономики тем, что Брюссель начал ставить политические цели выше экономических, из-за чего обрекает европейские компании проигрывать в конкуренции с Китаем.