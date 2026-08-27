В Евросоюзе признали утрату ключевых преимуществ в экономике Фон дер Ляйен признала утрату преимуществ ЕС из-за отказа от российской энергии

Москва27 авг Вести.Экономика Европейского союза, которая долгое время строилась на доступе к дешевым энергоресурсам, растеряла ключевые преимущества. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на бизнес-форуме в Париже.

По ее словам, экономическая модель Евросоюза опиралась на несколько ключевых факторов, включая дешевую импортную энергию, защиту со стороны США и расширяющийся доступ к рынку Китая.

Все эти очевидные преимущества уже исчезли констатировала фон дер Ляйен

Глава ЕК добавила, что Евросоюз больше не может опираться на прежние постулаты.

Новыми драйверами роста европейской экономики, указала она, должны стать внедрение инноваций и наращивание масштабов производства.

В ходе выступления она также отметила, что торговый дефицит ЕС в торговле с КНР приблизился к миллиарду евро в день.