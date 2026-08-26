Москва26 авг Вести.В Еврокомиссии (ЕК) обеспокоены тем, что бывший глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги начинает действовать независимо от Брюсселя. Об этом, сообщает Politico.

Драги был привлечен председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен для разработки программы повышения конкурентоспособности ЕС. В докладе, подготовленном для главы ЕК, он раскритиковал зеленый курс фон дер Ляйен и заявил, что при сохранении нынешней политики Евросоюз не сможет конкурировать ни с США, ни с Китаем.

В Еврокомиссии начали задаваться неловким вопросом: что, если ее "золотой мальчик" Марио Драги выходит из-под контроля? Чиновники чувствуют, что медовый месяц в этих отношениях давно закончился пишет издание

Как говорится в сообщении, фон дер Ляйен ранее использовала авторитет Драги и подготовленный им доклад о конкурентоспособности ЕС для продвижения своих целей. Однако теперь созданная при участии Драги структура получает возможность продвигать собственные преобразования независимо от Еврокомиссии.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев также раскритиковал Брюссель за отказ от энергоресурсов из РФ. По его мнению, именно это решение Евросоюза не позволяет Европе развиваться.