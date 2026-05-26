В Софии рассказали о причастности фон дер Ляйен к коррупции в Болгарии Депутат Георгиев: фон дер Ляйен замешана в коррупции в Болгарии

Москва26 мая Вести.Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен замешана в коррупции в Болгарии, заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев в интервью ТАСС. Георгиев недавно посетил Россию во главе делегации партии "Возрождение".

Фон дер Ляйен общалась с бывшим премьер-министром, главой политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисовым несмотря на то, что все жители Болгарии знают о его коррумпированности.

Она его использовала, потому что получила много голосов благодаря ему. Ей все равно, что он коррумпирован. Ей совершенно все равно приводит ТАСС слова Георгиева

Депутат назвал такое положение дел "истинным лицом Европы".

Позор. Потому что это совершенно не то, чем должна быть Европа подчеркнул Георгиев

Между тем агентство Bloomberg сообщило, что жесткий стиль управления Урсулы фон дер Ляйен вызывает недовольство у многих чиновников Евросоюза (ЕС).

Кроме того, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил, что фон дер Ляйен переходит границы своих полномочий, прикрываясь интересами стран ЕС.