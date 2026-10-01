Москва1 окт Вести.Суд во Львове огласил приговор по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями. Обвиняемый Вячеслав Зинченко приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".

Суд во Львове огласил приговор Вячеславу Зинченко — пожизненное заключение за убийство Ирины Фарион говорится в сообщении телеканала

Фарион была застрелена 19 июля 2024 года во Львове — пуля попала ей в висок, и позже она скончалась в больнице. По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко. В декабре 2024 года квалификация дела была изменена на убийство по мотивам национальной нетерпимости. Сообщалось, что ответственность за организацию убийства на себя взяли в неонацистской организации National Socialism / White Power (запрещена в РФ).

Сам Зинченко свою вину отрицал, а его защита настаивала на фальсификации материалов дела. В апреле он попытался покончить с собой в зале суда.