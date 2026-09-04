Экс-журналистка украинского СМИ приговорена к 15 годам за шпионаж Бывшую журналистку украинского СМИ осудили за шпионаж на спецслужбы Украины

Москва4 сен Вести.Бывшую журналистку украинского СМИ Ирину Левченко приговорили к 15 годам заключения за шпионаж на спецслужбы Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Запорожский областной суд.

Уточняется, что женщина 1961 года рождения связалась через Telegram с жительницей подконтрольной ВСУ территории и согласилась работать на спецслужбы, передавая им данные о местах нахождения административных зданий, сотрудников органов власти РФ, передвижениях военной техники и личного состава ВС РФ.

Гражданка Л. совершила преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ... Запорожский областной суд признал бывшую журналистку виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет говорится в сообщении

По данным УФСБ, осужденная передала противнику персональные данные сотрудников управления Росреестра, минобразования и науки, управления МЧС России по Запорожской области и других ведомств. При этом она понимала, что информацию могут использовать для ракетно-бомбовых ударов, отмечается в публикации.