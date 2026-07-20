Во Львове открыли памятник Ирине Фарион, похожий на сельский туалет Жители Львова нашли сходство памятника Ирине Фарион с сельским туалетом

Москва20 июл Вести.Во Львове памятник экс-депутату Рады Ирине Фарион, котрые местные жители и пользователи сети сравнили с сельским туалетом. Об этом пишет украинское издание "Инсайдер".

Мемориал установлен во дворе на месте убийства экс-депутата. В центре расположена медная стела с вырезанными словами, чуть выше человеческого роста.

В сети под публикациями Львовского горсовета пользователи обсуждают, что зеленый параллелепипед напоминает кабинку сельского туалета.

22 апреля сообщалось, что во время заседания суда во Львове по убийству Ирины Фарион подозреваемый Вячеслав Зинченко попытался совершить самоубийство.