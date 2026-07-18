На Украине в Черновцах лестницу филармонии отремонтировали надгробиями

В украинских Черновцах лестницу филармонии выложили из мраморных надгробий На Украине в Черновцах лестницу филармонии отремонтировали надгробиями

Москва18 июл Вести.Фрагменты мраморных надгробий были сложены в лестницу филармонии в украинских Черновцах. На торцах распиленных плит видны выгравированные портреты умерших.

О вопиющем факте украинским СМИ сообщила депутат местного городского совета Яна Брус. Она отметила, что стоимость ремонтных работ составляла порядка 190 тысяч гривен (около 350 тысяч рублей или 4300 долларов США). Где строители взяли материалы для ремонта лестницы Черновицкой филармонии, не уточняется.

Лестницу площади филармонии отремонтировали надгробиями подтвердил депутат горсовета Черновцов Алексей Каспрук в одной из западных соцсетей

Он также проиллюстрировал свои слова фотографией лестничного пролета.

В городе начата проверка после обнаружения, что лестничными ступенями филармонии стали фрагменты могильных надгробий. Горсовет заинтересовался происхождением материала для ремонта лестницы у концертного зала.

Лестницу перед учреждением культуры построили два десятка лет назад. После этого ее капитально не ремонтировали. Не исключено, что могильные плиты были уложены в лестницу изначально во время строительства.

На Украине также продолжается кампания по перезахоронению пособников нацистов.