Москва18 апр Вести.Кремационная инфраструктура Украины находится в критическом состоянии и работает на пределе возможностей. Об этом сообщает телеканал ТСН. В стране функционируют всего три крематория — в Киеве, Харькове и Одессе, при этом их оборудование не обновлялось десятилетиями.

В Киеве нагрузка на предприятие выросла почти вдвое: если осенью проводилось около 90 кремаций в день, то к февралю этот показатель достиг 180. Ситуация осложняется тем, что столичные кладбища закрыты для новых захоронений (разрешены только подзахоронения). Из пяти залов прощания в Киеве работают только три, а 50-летние печи изношены и наносят вред экологии.

До конца года власти планируют запустить новый крематорий во Львове, однако его мощность составит всего 20 кремаций в сутки.