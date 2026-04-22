Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион попытался покончить с собой

Москва22 апр Вести.Во время заседания суда во Львове по убийству экс-депутата Рады Ирины Фарион подозреваемый Вячеслав Зинченко попытался совершить самоубийство. Об этом пишут украинские СМИ.

В сети было опубликовано видео из зала суда. В ролике запечатлено, как Зинченко, находясь в защитной кабине для подсудимых, пытается покончить с собой или нанести себе увечье. После приставы заковывают его в наручники.

Убийство Ирины Фарион произошло 19 июля 2024 года. Политику выстрелили в голову на улице. Сообщалось, что ответственность за организацию убийства на себя взяли в неонацистской организации National Socialism / White Power (запрещена в РФ).