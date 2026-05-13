Москва13 мая Вести.Бывшего депутата Верховной рады Илью Киву убили два неустановленных сотрудника украинской спецслужбы в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Уточняется, что убийство произошло с использованием сведений бизнесмена Араика Амирханяна.

Московский областной суд 13 мая начал с участием присяжных заседателей рассматривать дело бизнесмена Араика Амирханяна, которому предъявлено обвинение в содействии в убийстве Кивы путем предоставления информации и незаконном обороте оружия.

По данным прокуратуры, неустановленные лица из числа сотрудников спецслужб Украины связались с Амирханяном. Все они испытывали личную неприязнь к Киве из-за нежелания помочь бизнесмену с освобождением от уголовной ответственности. Используя данные Амирханяна двое неизвестных следили за Кивой, выжидали, когда он выйдет на прогулку за территорию отеля, после чего застрелили Киву из пистолета и скрылись.

Тело Кивы было обнаружено 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. По данным следствия, бывший украинский нардеп был застрелен в парке коттеджного поселка. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит в ходе спецоперации СБУ.