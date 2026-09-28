Маньяк Гаськов получил пожизненный срок за убийство 10 человек Суд приговорил маньяка Гаськова к пожизненному сроку за убийство 10 человек

Москва28 сен Вести.Московский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 51-летнего Алексея Гаськова, виновного в убийстве девяти женщин и одного мужчины. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Назначить Гаськову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима говорится в публикации

Такое наказание ранее запрашивала прокуратура в прениях сторон. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 3 миллиона рублей в пользу потерпевшей.

По данным следствия, с марта по ноябрь 2002 года Гаськов совершил серию убийств и изнасилований в Москве, Московской и Новосибирской областях, действуя с особой жестокостью. Его жертвами стали семь женщин, две 17-летние девушки и один мужчина. Среди погибших - 23-летняя Агнес Каролина Сантистебан, студентка из Перу.

Гаськов родился в Бердске Новосибирской области, позднее перебрался в Москву, где учился на артиста во ВГИКе. Своих жертв он находил в парках и других общественных местах: под предлогом знакомства уводил их в безлюдные места, где насиловал и убивал. Кроме того, Гаськов был близким другом серийного убийцы из Бердска Михаила Юдина, получившего пожизненный срок за убийство пятерых человек.