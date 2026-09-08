По делу о нападении на российское посольство заочно осужден экс-депутат Рады

В Москве заочно приговорили украинского экс-депутата к 8 годам По делу о нападении на российское посольство заочно осужден экс-депутат Рады

Москва8 сен Вести.Бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд. Об этом сообщает РИА Новости.

Назначить Мосийчуку наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима говорится в сообщении

Суд также взыскал с Игоря Мосийчука и его бывшей помощницы Татьяны Близнюк солидарно 1,8 миллиона рублей в пользу российской страховой компании.

Нападение на российское посольство в Киеве было совершено в марте 2016 года. Мосийчук объявлен в международный розыск, внесен в список террористов и экстремистов.