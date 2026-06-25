Москва25 июнВести.Альметьевский городской суд Татарстана заочно признал украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его сообщников виновными в крупном хищении российской нефти. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
По данным следствия, Коломойский и еще несколько граждан Украины – Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко – в 2006 и 2007 годах создали преступное сообщество за пределами РФ. Через предприятие-посредника они организовали поставку 858,6 тысячи тонн российской нефти на Украину. Стоимость сырья превысила 10 млрд рублей, при этом нефть злоумышленники впоследствии похитили.
Коломойский*, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы.говорится в публикации
На имущество компании, связанной с обвиняемыми, наложен арест на сумму более 20 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей – стоимость акций.