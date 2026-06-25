Украинский олигарх Коломойский приговорен к 12 годам за хищение нефти из РФ В Татарстане приговорили к 12 годам заключения украинского олигарха Коломойского

Москва25 июн Вести.Альметьевский городской суд Татарстана заочно признал украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и его сообщников виновными в крупном хищении российской нефти. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

По данным следствия, Коломойский и еще несколько граждан Украины – Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко – в 2006 и 2007 годах создали преступное сообщество за пределами РФ. Через предприятие-посредника они организовали поставку 858,6 тысячи тонн российской нефти на Украину. Стоимость сырья превысила 10 млрд рублей, при этом нефть злоумышленники впоследствии похитили.

Коломойский*, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы. говорится в публикации

На имущество компании, связанной с обвиняемыми, наложен арест на сумму более 20 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей – стоимость акций.