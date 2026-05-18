Москва18 мая Вести.Александровский городской суд приговорил троих мужчин к тюремному сроку за хищение 327 тонн нефти с магистрального нефтепровода "Ярославль – Москва". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

Они лишены свободы на сроки от 2 до 5 лет по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 п.п. "а" и "б", а также ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также им назначен штраф от 200 000 рублей до 300 000 рублей.

Кроме того, с осужденных взыскан материальный ущерб на сумму свыше 13 миллионов рублей.