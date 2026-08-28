Арестович заочно осужден на 11 лет за фейки о ВС РФ и призывы к терроризму Суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам лишения свободы

Москва28 авг Вести.Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) к 11 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Уточняется, что Арестович признан виновным в призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и распространении фейков о Вооруженных силах России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По совокупности преступлений Арестовичу окончательно назначено наказание виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии общего режима следует из сообщения

Кроме того, бывшего советника на четыре года лишили права администрировать сайты и каналы в Сети.

Приговор не вступил в силу, его могут обжаловать в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что 28 августа в Москве будет проходить рассмотрение дела по существу в отношении Арестовича.