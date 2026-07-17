Суд в Москве заочно рассмотрит дело против Арестовича Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение против Арестовича

Москва17 июл Вести.В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Арестовича (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Теперь дело передано в суд, сообщается на официальном сайте ведомства.

Бывший советник офиса Владимира Зеленского обвиняется в преступление по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Ему вменяются публичные призывы к осуществлению терроризма и публикация заведомо ложных сведений о ВС РФ.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича написано в публикации

В связи со скрытием Арестовича от следствия он объявлен в международный розыск.

Судебное разбирательство будет проходить заочно. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.